O time físico de Luís Castro para enfrentar o Athletico

Luís Castro vai promover mudanças na equipe. Angelo Pieretti | Grêmio FBPA / Divulgação

A principal informação sobre a escalação do Grêmio no enfrentamento contra o Athletico Paranaense dá conta de uma mudança de perfil da estrutura do time. Segundo a reportagem de GZH, a ideia de Luís Castro é formar um time com maior força física e melhorar o embate contra os paranaenses.

O treinador português, inclusive, incorporou ao grupo três jogadores que estavam em Porto Alegre. Além do volante Noriega, Castro levou o zagueiro Luis Eduardo e o meio-campista Zortea. Todos são jogadores fortes e que podem entrar bem na estratégia de jogo físico que o Grêmio pensa em propor.

A escalação, no entanto, será definida apenas momentos antes do jogo, mas fica claro que teremos mudanças e novos jogadores devem aparecer entre os 11 titulares. A tendência de atuar com três zagueiros e com apenas dois atacantes ganha força, mesmo que o Tricolor saiba da necessidade de vencer no Paraná.

Vamos, por óbvio, dar o nosso palpite por aqui. O Grêmio, para este colunista, deve ir a campo com Weverton, Gustavo Martins, Noriega e Wagner Leonardo; Pavon, Perez, Nardoni, Tiaguinho e Pedro Gabriel; Gabriel Mec e Braitwaite.

Esses preenchem a ideia do técnico e podem enfrentar de igual para igual o bom time do Furacão. Enamorado seria preservado para o segundo tempo, como opção de velocidade. É sempre bom lembrar que o Grêmio não tem à disposição Viery e Carlos Vinicius, suspensos, e, também, Arthur e Amuzu, machucados.