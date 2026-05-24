O grupo gremista está enxugando o choro dos seus próprios problemas

Tetê fez gol da vitória tricolor. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Santos por 3 a 2, na noite deste sábado, na Arena, e se afastou um pouco da zona de risco do Campeonato Brasileiro. Um jogo que teve reconciliações importantes, como Tetê, que fez o gol da vitória e chorou muito junto ao grupo que o abraçou.

A partida, no entanto, voltou a mostrar velhas dificuldades do time gremista. O treinador colocou Pérez e Noriega para abrir o meio campo e a equipe tricolor sofreu muito para conseguir se impor. Além disso, o time ainda teve que recuperar o resultado depois de um erro grosseiro de Caio Paulista que gerou um gol do Santos. E a força do grupo conseguiu, dando muito valor a vitória sobre os paulistas.

A noite teve recuperações importantes entre os jogadores. O gol de Tetê, por exemplo, foi marcado por um choro emocionado do jogador, e com mais uma demonstração de apoio do grupo de jogadores.

Assim como ocorreu com Pavon na última quarta-feira, o jogo deste sábado serviu para abraçar o meia que vinha sendo muito criticado pelo seu rendimento. O jovem Léo Perez foi outro destaque do jogo. Foi a primeira grande partida do volante argentino com a camisa do Grêmio.

Duas vitórias em duas partidas, fechando a semana com o primeiro objetivo resolvido. Agora, o time de Luis Castro recebe o Torque em uma decisão pela Sul-americana e fecha o semestre contra o Corinthians para poder tirar férias em paz.