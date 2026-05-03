Na "estreia" de Tetê, Grêmio mostrou maturidade no Paraná

Equipe tricolor conseguiu segurar o Athletico-PR na Arena da Baixada. Igor Barrankievicz / Grêmio/Divulgaçao

Faltou pouco para vencer o melhor mandante do Campeonato Brasileiro nos seus domínios. O Grêmio fez um jogo seguro defensivamente, mas a parte ofensiva não conseguiu vencer a retranca proposta pelo Athletico após perder um jogador por expulsão.

A partida contou com boas notícias para o Tricolor, sobretudo no campo técnico. Tetê entrou na segunda etapa, e finalmente podemos falar que a sua estreia aconteceu.

Sem quatro dos seus principais jogadores, o Grêmio precisou montar uma equipe diferente para jogar no Paraná. E Luis Castro surpreendeu e acertou.

Jogando com três zagueiros e colocando Gustavo Martins para marcar Viveros, o técnico português amarrou completamente o time da casa e poderia, inclusive, ter vencido a partida.

Do ponto de vista individual, destaque para uma atuação superior de Gustavo Martins, que comandou o o sistema de defesa.

Também é preciso valorizar a entrada de Tetê na segunda etapa. O jogador, muito contestado pelo torcedor, fez, finalmente, a sua "estreia" com a camisa do Grêmio. A partir da sua entrada, o time criou algumas chances, sendo todas comandadas por suas jogadas técnicas. Esses movimentos, em combinação com Pavon, mostraram que Tetê, recuperando a sua confiança, pode ser uma peça importante para o time.

O lado ruim do empate

A notícia ruim da noite foi a lesão de Nardoni, que deixou o jogo sentindo a coxa. Sem Arthur, o técnico Luis Castro também não pode contar com o seu reserva imediato, o que sempre é um problema.