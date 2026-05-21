Mesmo com insistências, boas notícias venceram na Arena

Braithwaite marcou o primeiro gol do Tricolor. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Palestino por 2 a 0, na noite fria desta quarta-feira (20), na Arena, e joga por uma vitória simples para avançar em primeiro no seu grupo na Sul-Americana.

O jogo, mesmo fácil, mostrou insistências erradas do treinador e, mesmo assim, as virtudes individuais conseguiram levar o time a conquista.

O time de Luís Castro começou com a dupla de jovens formada por Luís Eduardo e Viery na zaga e com Braithwaite no comando do ataque. Com boa jogada de Gabriel Mec, o Grêmio fez o primeiro gol cedo e passou a ideia de que faria gols a todo o momento.

Aos poucos, no entanto, o time diminuiu o ritmo, o jogo se arrastou e os velhos problemas apareceram.

A dupla de volantes com Pérez e Noriega não funcionou. Lentos e pouco combativos, os dois permitiram espaço ao adversário, que, por pura incompetência, não conseguiu marcar.

Na segunda etapa, com as entradas de Wagner Leonardo, Riquelme e Tetê, o time perdeu ainda mais força e foi preciso que Weverton trabalhasse para manter o resultado. No final, o lateral-direito Pavon, dedicado e lutando a todo tempo, foi premiado com um belo gol que fechou o placar.