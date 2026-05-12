Luís Castro precisa falar com Felipão com urgência

Dirigente gremista é uma lenda do futebol brasileiro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O trabalho de Luís Castro precisa, com urgência, de resultados. Estar na zona de rebaixamento representa, para o Grêmio, um risco terrível e que gera muitos desdobramentos. Por mais que não se fale abertamente, o jogo contra o Flamengo abriu feridas antigas e que precisam de resposta positiva com urgência.

O time tricolor se mostrou abaixo em muitos pontos no último domingo, e uma questão específica o torcedor jamais vai aceitar. Todos sabem que perder é do jogo, mas nenhum gremista admite um time que não compete. E foi isso que vimos contra o time carioca.

O técnico Luís Castro precisa entender isso e um experiente profissional do clube pode ajudá-lo. Luis Felipe Scolari, considerado uma lenda entre os profissionais do esporte, é a pessoa certa para conversar com Castro e mostrá-lo o caminho correto do Grêmio neste momento.

A ambição da grande nação tricolor precisa estar no horizonte do trabalho. A força de Felipão e o seu conhecimento sobre as culturas do futebol brasileiro podem se aliar ao conhecimento do treinador português para o bem do tricolor. A hora é de unir forças e o próprio Castro já se mostrou aberto a evoluir nos seus pensamentos.

O trabalho não é um fracasso absoluto e o uso da base é um ponto muito valorizado no trabalho de Castro. Por tudo, o Grêmio sabe da importância de vencer, Felipão conhece o Campeonato Brasileiro e Castro se mostra aberto a ouvir e evoluir. Temos, com isso, a receita perfeita, e basta, apenas, que se use isso em favor do clube.