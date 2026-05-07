Luís Castro é a propaganda perfeita das vendas do Grêmio

Luís Castro pode ajudar a dar projeção aos jovens do Tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

A convocação de Amuzu para um amistoso da seleção de Gana é fruto de uma visibilidade importante que o Grêmio está ganhando no cenário mundial. E não me refiro aqui à força centenária da marca Grêmio. Falo, exclusivamente, do treinador Luís Castro, que tem grande respeito do mercado do futebol em razão do seu trabalho na formação do Porto, de Portugal.

Além de Amuzu, que foi convocado por um treinador português, outros jogadores começam a ganhar projeção, e Castro é um dos grandes balizadores dessas análises. O respeito adquirido pelo treinador no mercado internacional permite que um diagnóstico seu valorize qualquer atleta. O Grêmio passa a estar no centro da análise do desempenho dos grandes olheiros por fatores que vão além da simples construção de dados.

A participação de Luís Castro nesta transformação do projeto do Grêmio é mais um subsídio em favor do clube no mercado, que, a cada dia que passa, fica mais especializado. Viery, Gustavo Martins, Pedrinho, Gabriel Mec e Tiaguinho são os nomes da vez e podem representar a salvação financeira do tricolor.