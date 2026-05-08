Grêmio prepara discurso para mudar uma péssima prática

Grêmio de Mec, Carlos Vinícius, Willian e Amuzu enfrenta o Flamengo na Arena. JUAN MABROMATA / AFP

O Grêmio enfrenta o Flamengo no próximo domingo, na Arena, com uma necessidade que vai muito além de um simples vitória. O clube prepara um forte discurso para quebrar a ideia de inferioridade que ficou tatuada no enfrentamento com clube ricos do país no últimos anos.

A partir de 2019, quando o Flamengo passou a viver uma realidade financeira muito a frente dos demais clubes brasileiros, o Grêmio, de certa forma, se entregou a essa inferioridade. O discurso da dificuldade de competir contra equipes mais ricas fez o clube perder uma identidade competitiva que sempre o acompanhou. E é exatamente isso que o Grêmio quer acabar.

A lembrança de jogos memoráveis, ao longo da história, com clubes tão poderosos como o Flamengo de hoje, viram exemplos para essa o mudança de rotina. No futebol, o investimento é importante, mas isso não define um jogo ou um caminho. Uma partida de futebol é uma nova página, e o resultado sempre começa com confiança e competição.