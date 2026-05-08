Grêmio prepara discurso para mudar uma péssima prática

O Grêmio enfrenta o Flamengo no próximo domingo, na Arena, com uma necessidade que vai muito além de um simples vitória. O clube prepara um forte discurso para quebrar a ideia de inferioridade que ficou tatuada no enfrentamento com clube ricos do país no últimos anos.
A partir de 2019, quando o Flamengo passou a viver uma realidade financeira muito a frente dos demais clubes brasileiros, o Grêmio, de certa forma, se entregou a essa inferioridade. O discurso da dificuldade de competir contra equipes mais ricas fez o clube perder uma identidade competitiva que sempre o acompanhou. E é exatamente isso que o Grêmio quer acabar.
A lembrança de jogos memoráveis, ao longo da história, com clubes tão poderosos como o Flamengo de hoje, viram exemplos para essa o mudança de rotina. No futebol, o investimento é importante, mas isso não define um jogo ou um caminho. Uma partida de futebol é uma nova página, e o resultado sempre começa com confiança e competição.
O Grêmio precisava, de fato, romper com o seu próprio apequenamento e buscar a recuperação de um discurso de enfrentamento em qualquer lugar ou qualquer adversário. E é isto que está em jogo no domingo. Não estamos falando de três pontos. O jogo contra o Flamengo pode ser a recuperação de um Grêmio que sempre acreditou na sua força e inspirou milhões de torcedores.