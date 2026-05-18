Grêmio arma um ambicioso plano de ação

Grêmio fará quatro jogos seguidos em casa. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Quatro jogos, todos em casa. As últimas atuações e a desconfiança extrema do torcedor com relação ao trabalho fez o Grêmio definir uma meta audaciosa, nas duas próximas semanas, rumo a sua tranquilidade. O trabalho interno do clube é de total mobilização para os quatro próximos enfrentamentos do time de Luís Castro.

O Grêmio tem, na sequência, Palestino, Santos, Torque e Corinthians, todos na Arena, e o objetivo é vencer os quatro jogos. As conquistas, pensam todos, definiriam com êxito todas as ambições deste primeiro semestre no campo dos resultados.

O time de Castro venceu o Gauchão e segue vivo na Copa do Brasil. Quatro vitórias em sequência, neste momento, colocariam o Grêmio em primeiro na sua chave da Copa Sul-Americana e deixariam a equipe em uma posição segura na tabela do Campeonato Brasileiro.

Além da natural mobilização do vestiário, o Grêmio também prepara ações que mobilizem os torcedores, já que a Arena, quando lotada, costuma fazer a diferença em favor do Tricolor. A força da base do clube tem sido a grande propaganda do time e, naturalmente, grande parte destes talentos estarão em campo nestes jogos.

Insistências que prejudicam

Para que tudo ocorra dentro do planejado, no entanto, o técnico Luís Castro terá que acertar nas suas decisões. As insistências com algumas peças e com estratégias pouco corajosas não estão contribuindo com a evolução do time, e será preciso mudar.

O torcedor, com toda certeza, entenderá a necessidade e se fará presente no estádio. Resta saber se as escolhas do treinador conseguirão trazer movimentos melhores para o time. Faltam quatro jogos, e o Grêmio só ficará em paz se vencer todos eles.