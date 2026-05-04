Grande chance de surpresa de Luís Castro no meio-campo de Grêmio

Tiaguinho pode ser opção contra o Riestra. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

O Grêmio volta a campo nesta terça-feira (5) e pode ter surpresas no time. O enfrentamento contra o Riestra, em Buenos Aires, é decisivo para a equipe de Luís Castro, e alguns desfalques preocupam o trabalho. Sem Nardoni e Arthur, a chance de novidade no time ganha muita força.

O Grêmio terá os retornos de Viery e Carlos Vinicius. Amuzu também pode voltar, mas o meio-campo é que impõe mais atenção. Poucos jogadores estão à disposição do treinador e muitos são contestados.

Para a abertura do meio de campo, Luís Castro tem Noriega, Pérez e Zortéa como possibilidades. Já para a camisa 8, Dodi e Tiaguinho são os nomes naturais da posição. Mesmo assim, Noriega, que fracassou contra o Cruzeiro, e Tiago, que não entra em campo há bastante tempo, são contestados.

Diante deste cenário, o jogo decisivo em Buenos Aires poderá ter testes no setor, com escalações distintas nos dois tempos do jogo.

Pérez e Dodi devem começar, com Zortéa e Tiago como opções para a segunda etapa. O certo é que a sequência da maratona do Grêmio precisará de muita criatividade por parte do treinador.