Força-tarefa para salvar um superinvestimento do Grêmio 

Tetê foi contratado a pedido do técnico Luis Castro. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A questão Tetê está atormentando o Grêmio. Depois de ser contratado como estrela, o meia-atacante vive um péssimo momento e está sendo muito criticado por suas atuações. O jogador, no entanto, não está abandonado e o ambiente não irá desistir fácil na tentativa de resgatá-lo.

Tetê foi contratado a pedido do técnico Luis Castro. Considerado pelo treinador como um atleta de altíssimo nível, o meia tricolor chegou como a solução técnica de um time em formação e com status de ser a "cereja do bolo". Mesmo assim com toda a confiança, a resposta se mostrou pífia e os questionamentos sobre o tamanho do investimento começam a preocupar.

O Grêmio, por tudo, montou uma força-tarefa para ajudar a recuperação de Tetê. O jogador, de apenas 26 anos, tem à disposição um staff com preparação física individualizada e, até mesmo, um serviço de psicologia. Não existe, no entanto, até o momento, um diagnóstico sobre as frágeis atuações de Tetê.