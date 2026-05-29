Entre críticas e narrativas, saiba quanto o Grêmio fatura com patrocínios

Grêmio fatura aproximadamente R$ 100 milhões em patrocínios. Duda Fortes / Agencia RBS

A reunião do Conselho Deliberativo realizada na noite de quinta-feira (28), na Arena, foi recheada de informações importantes para os gremistas. Um dos pontos altos foi a manifestação do CEO do clube, Alex Leitão, sobre a busca por patrocínios e a dificuldade de se encontrar o tão falado patrocínio máster para a camisa tricolor.

O Grêmio fatura aproximadamente R$ 100 milhões em patrocínios atualmente, com um cenário não muito diferente do primeiro trimestre do ano passado.

É bom lembrar que, neste período, em 2025, o Grêmio ainda contava com a Alfa. Havan, Ingresse, Coral e Unifique são os parceiros expostos no uniforme do clube e que representam boa parte deste montante. O Tricolor conta com mais cinco patrocinadores em outras propriedades, como, por exemplo, camisas dos times de base.

A crítica quanto a falta de um patrocínio máster segue latente no Grêmio e foi exposta na reunião do Conselho. O fato do clube ter números relevantes, no entanto, minimizam a discussão, mesmo não encerrando a avaliação. Alex Leitão justifica a situação colocando alguns pontos do mercado atual e que são relevantes.

Os principais são a retração do mercado e o direcionamento de verbas para a Copa do Mundo, algo bem visível no mercado de bets. Além disso, o Grêmio não quer repetir os episódios com Alfa e Pix das Estrelas, que foram muito desgastantes para o clube.

Principal prioridade

A busca por receitas é a grande prioridade do Grêmio. Por isso a ansiedade e a crítica à falta de um patrocinador chama tanto atenção.

Os números apresentados, no entanto, na prática, não demonstram grandes diferenças em relação a outros anos, e isso é algo que precisa ser considerado.

Poderíamos dizer, inclusive, que o básico está feito e que o patrocinador máster seria um plus dentro dos números arrecadados pelo Grêmio ao longo da história. E a torcida é para que isto aconteça o quanto antes.