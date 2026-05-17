Empate tira o Grêmio do Z-4, mas escalação e atuação tiveram cara de demissão de Luís Castro

Após sair na frente no placar, Tricolor acabou cedendo o empate. Rafael Rodrigues / Bahia,Divulgação

O Grêmio comemora o empate com o Bahia e a saída do Z-4 do Campeonato Brasileiro. A atuação do time, no entanto, não merece aplausos. Uma equipe que pensou apenas em se defender, e, em nenhum momento, teve a ambição da vitória. Depois das duras críticas recebidas por Luís Castro pela atuação contra o Flamengo, o Grêmio nada mais fez do que repetir a postura, o que não se explica de nenhuma forma.

O trabalho de Luís Castro só não pode ser considerado como um fracasso completo em razão do uso dos jovens da base. E essa foi a única boa notícia do time gaúcho na Arena Fonte Nova. O gol do Grêmio, por exemplo, saiu de um escanteio cobrado por Pedro Gabriel e com a finalização de Viery. Durante a partida, o treinador português utilizou quatro atletas de 18 anos e formados em Eldorado.

Do ponto de vista tático e estratégico, o Grêmio foi muito mal mais uma vez. É inconcebível que o time insista em não ter a ambição da vitória em jogos como o deste domingo. O Bahia estava nervoso e chamando a derrota, e, mesmo diante do quadro, o time de Luís Castro nunca conseguiu aproveitar o ambiente favorável.

O resumo do domingo é que o Tricolor irá trabalhar a semana sem a pressão de estar no Z-4 do Brasileirão, mas que precisará mudar as suas condutas se quiser evoluir. Jogando desta maneira, o time gremista não poderá sonhar com nada além do sufoco que passou contra o fraco time do Bahia. O treinador Luís Castro, antes e durante o jogo, por suas decisões, parecia um demissionário na casamata, e isso não indica um futuro promissor. Está na hora de mudar, de um jeito ou de outro.