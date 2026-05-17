Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Repetição
Opinião

Empate tira o Grêmio do Z-4, mas escalação e atuação tiveram cara de demissão de Luís Castro

É inconcebível que o time insista em não ter a ambição pela vitória

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS