Deixem a magia acontecer

Ele chegou criança por aqui, fruto do trabalho de captação de excelência do Grêmio. Gabriel Mec, aos 18 anos, está se tornando realidade como jogador de futebol. Seu brilho com a bola domina a expectativa desde cedo, mesmo com as "vírgulas" dos truculentos que não entendem que o talento natural pode prosperar.
Os amantes do futebol arte, que exaltam a essência do brasileiro, no entanto, começam a vencer essa batalha. Mec é diferente e, para sorte dos gremistas, ele veste o manto tricolor.
O Grêmio, nos últimos anos, criou bons jogadores. Volantes e extremas, peças chave para o pragmático futebol atual, foram surgindo em Eldorado e vendidos para satisfazer a necessidade de um clube que vive de vendas.
Alguns jogadores até pintaram ser de outra prateleira, mas acabaram se entregando à rigidez dos processos táticos. Foram dezenas de atletas que viraram jogadores com um tipo específico de característica, mas, convenhamos, nenhum desses era Gabriel Mec.
Desconfiança
O Caso Ronaldinho e a sua trágica relação com o clube fez os gremistas terem medo do jovem ídolo que tem potencial de superar fronteiras, sejam elas físicas da geografia ou da ilusão esportiva. O super talento de um atleta nascido na força da nossa base sempre é visto com receio e desconfiança.
Todos os projetos de craque acabam saindo muito cedo do Grêmio, seja por medo de não virarem o que aparentam como jogador ou por um receio subliminar de algum tipo de decepção financeira ou técnica. Mas, convenhamos, nenhum deles foi Gabriel Mec.
Chegou a hora de mudar esse quadro. E nós, gremistas, precisamos muito disso. O tempo de decepções, seja com ídolos ou com o futebol, precisa terminar. Os deuses da bola voltaram a apontar o dedo para o Grêmio e os seus apaixonados torcedores.
Mais de 25 anos depois, quis a vida que a magia retornasse a nossa ilusão. A hora é de viver a Era Gabriel Mec e de lutar mais pela nossa paixão. O futebol se alimenta de sensações assim e respeitar isso é o primeiro passo.
Ao torcedor gremista, peço que aproveite e viva sem medo o que começa a acontecer. Ao presidente, peço que se esforce para deixar o maior tempo possível esse talento por aqui.
Aos deuses do futebol, apenas agradeço por terem posto um novo super talento no Grêmio. E ao jovem Gabriel Mec, peço apenas que jogue do seu jeito.
Deixem a magia acontecer.