Conheça o recorde e o medo do Grêmio neste domingo

O Grêmio poderá ter quatro jogadores de 18 anos no time titular Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Um jogo fundamental do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e uma necessidade absurda de conseguir um bom resultado. Esse deveria ser o único pensamento para o enfrentamento contra o Bahia, mas uma curiosidade na escalação também chama muito a atenção de quem acompanha o Tricolor.

Neste domingo (17), fora de casa, pela escalação que esta sendo divulgada pela imprensa, o Grêmio poderá ter quatro jogadores de 18 anos no time titular. Esse fato é inédito em um jogo em meio a um campeonato e com uma obrigação de um resultado positivo. A força de um novo projeto do clube aponta para um recorde, mas em um momento delicado e que implica, sempre, em alto risco.

Depois de passar anos apostando em jogadores cascudos, o Grêmio joga as suas fichas nos jovens das categorias de base e aumenta a expectativa sobre o momento do time de Luís Castro na competição. As apostas do clube, agora, tem a responsabilidade de veteranos, e isso precisa ser entendido pelo torcedor.

Que venha o jogo e o recorde, e que o resultado seja o melhor possível. Em caso de derrota, poderíamos ter, além da péssima notícia da tabela, a alegação de que as categorias de base do Grêmio tem responsabilidade sobre a incrível incompetência do clube em montar trabalhos.

O único projeto que pode salvar o clube das dificuldades que vive, está nestes jovens que enfrentam o Bahia com a carga de jogadores definitivamente afirmados. Esse é o momento e o desafio é sair de Salvador com a ideia de que o clube poderá viver um novo ciclo com mais tranquilidade.