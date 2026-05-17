Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Curiosidade
Opinião

Conheça o recorde e o medo do Grêmio neste domingo

Tricolor enfrente o Bahia, em Salvador

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS