Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Reformulação
Opinião

Chegou a hora de trocar tudo no Grêmio

Jogadores parecem não entender o caminho proposto pelo treinador, se é que, de fato, ele tem um

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