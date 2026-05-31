Chegou a hora de trocar tudo no Grêmio

Luís Castro foi a aposta da direção no começo da temporada. Pedro H. Tesch / Divulgação

O sábado foi de fracassos para o Grêmio. A péssima atuação da equipe, com fracassos coletivos e individuais, seguidas de entrevistas sem nenhum sentido, elevaram a preocupação do torcedor com relação ao futuro do time. Está na hora de rever o caminho e mudar tudo no Grêmio.

Incrivelmente, o sábado começou com uma notícia que escancara que os problemas do futebol vão além do que estamos vendo. O Grêmio demitiu o treinador do sub-20 em razão dos resultados insatisfatórios e do risco de rebaixamento na competição.

Foi esse o motivo alegado para a troca de comando. É importante lembrar que o time principal do Grêmio conta com 8 jogadores com idade de Junior, deixando a equipe de base sempre diminuída. Este fato, no entanto, não foi suficiente para a manutenção do trabalho.

No resumo do semestre, ocorrido após a vexatória derrota para o Corinthians, tiramos de positivo apenas o uso dos jovens da base no time principal. O time do técnico Luis Castro não conseguiu evoluir e nos últimos dois meses pirou bastante.

Foram muitas experiências e nada de evolução. Os jogadores parecem não entender o caminho proposto pelo treinador, se é que, de fato, ele tem um. Como curiosidade, a manutenção do trabalho, garantida pelo vice de futebol, vira um banho de incoerência quando analisamos o que foi feito com o treinador do time sub-20.

Entrando no campo dos dirigentes, o resultado também não foi positivo. Foram R$ 100 milhões de investimentos e apenas o goleiro Weverton se destacou. Nenhum dos outros reforços viraram solução sem constatação, sendo que os dois mais caros, Tetê e Nardoni, mostraram muito pouco.

A atuação interna também revela problemas. Os corredores estão sendo recheados de histórias de um treinador que faz escolhas sem sentido e não recebe nenhum contraponto de quem deveria estar a frente disso.

O técnico Luis Castro, pelo uso da base, merece elogios, mas apenas por isso. No restante, vimos um time burocrático, escolhas erradas dentro dos jogos e uma submissão com a derrota que não agrada ninguém. Diante do quadro, chegou a hora de uma interferência mais severa no rumo do Grêmio.