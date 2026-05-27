Castro não entendeu rigorosamente nada do que aconteceu na Arena

O comandante tricolor justificou o fracasso com situações subjetivas. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio não conseguiu vencer o Torque e terá que jogar a repescagem da Copa Sul-americana após a pausa da Copa do Mundo. O jogo foi frustrante e com muitos erros do time gremista. O técnico Luís Castro deixou o estádio sob fortes críticas da torcida.

Um primeiro tempo sonolento foi determinante para o fracasso do Grêmio no jogo. Foram 45 minutos de um time mal escalado e com uma atitude incompatível em relação ao tamanho do jogo. O técnico Luís Castro não conseguiu transmitir aos seus comandados a importância da partida e a força que o time fez no segundo tempo apenas confirmou a fragilidade do início do enfrentamento.

Na entrevista coletiva, Castro também não convenceu. O comandante tricolor justificou o fracasso com situações subjetivas, dando clareza de que não esta entendendo o motivo das frágeis atuações do time do Grêmio. De forma protocolar, o técnico português tratou o empate com uma normalidade que não combina com a camisa tricolor.

A forte cobrança ao treinador tem nova prova marcada. Sábado (30), contra o Corinthians, o Grêmio, por tudo, precisará dar uma resposta positiva. Um novo resultado negativo irá trazer ainda mais insegurança para o trabalho atual do clube. A continuidade de Luís Castro passa por evoluções do time e, para que isso aconteça, será preciso entender o motivo das suas próprias dificuldades.