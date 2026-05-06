Anotem aí: a chave está virando no Grêmio

Tricolor encara o Flamengo no próximo final de semana. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

E deu Grêmio. Jogando na terra do tango, o time de Luís Castro fez 3 a 0 no Deportivo Riestra e agora joga por duas vitórias em Porto Alegre para avançar em primeiro na Copa Sul-americana. Gabriel Mec e a força da base foram os grandes destaques do jogo, calando uma velha máxima que está ficando no passado do clube. Infelizmente, em noite de goleada, temos um ponto negativo. Os volantes não foram bem durante o jogo e preocupam para o enfretamento contra o Flamengo.

O técnico Luís Castro surpreendeu mais uma vez na escalação. Com Willian como volante e três zagueiros, o Grêmio, no entanto, deu espaços e correu riscos. Os talentos de alguns atletas, por outro lado, conseguiram superar as dificuldades e o Grêmio superou o adversário pelas suas qualidades.

O ponto principal, e que sempre merece destaque, diz respeito ao uso da base. Foram muitos jovens utilizados, e o grande nome da partida foi Gabriel Mec, que a cada dia confirma toda a expectativa com relação ao seu talento. Habilidoso e jogando em combinação com Amuzu, Carlos Vinícius e Pavon, o jovem de 18 anos desequilibrou em favor do Tricolor.

Agora, o pensamento se volta para o Campeonato Brasileiro. Domingo (10), na Arena, o Tricolor recebe o Flamengo e precisará marcar melhor para vencer. Por outro lado, o grande público tricolor terá a chance de ver Mec, Amuzu e o goleador Carlos Vinicius e isso faz do Grêmio um time perigoso em Porto Alegre.