Acerto com jovem talento explica muita coisa no Grêmio

Renovação de Gabriel Mec é um símbolo da nova gestão. Jeff Botega / Agencia RBS

A renovação do meia Gabriel Mec por quatro anos pode ser considerado um símbolo da nova gestão. Todos sabem que o jogador tem sondagens importantes de clubes da Europa, e o seu momento indica que, na metade do ano, propostas concretas devem chegar à Arena. Mesmo assim, o Grêmio se antecipou e deu o recado. A ideia é lutar pela permanência de Mec em Porto Alegre por mais tempo.

O jovem jogador tinha contrato até a metade de 2027 e agora poderá desenvolver o seu futebol com toda a tranquilidade. A valorização de Gabriel Mec é um recado para o mercado e para o trabalho da base, que começa a entender o novo momento do clube.

Antes de Mec, o Grêmio ja havia garantido a renovação com o lateral Pedro Gabriel, de 18 anos, que estava em fim de contrato e fazia parte, junto com Viery e Gustavo Martins, de uma lista de dispensáveis do Tricolor.

Neste ano, muitos jogadores garantiram valorização, e o trabalho parece estar apenas começando. Enquanto ainda paga os absurdos financeiros cometidos por contratações caríssimas, o Grêmio, ao menos, valoriza a sua "matéria prima" e dá sinais de que pode sair do buraco exatamente por isso.

Contra o Flamengo, no domingo (10), o Grêmio terá em campo dois jogadores de 18 anos, com contratos renovados, e com a certeza de que o clube aposta nos seus talentos.

Outros meninos, em situações semelhantes, estarão esperando as suas chances, cientes de que o Tricolor mudou a sua estratégia. Agora, todos sabem que o Grêmio voltou a acreditar no seu próprio trabalho.