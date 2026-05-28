A visão macro do déficit absurdo no Grêmio

Conselho Deliberativo do Grêmio irá discutir números da gestão Odorico nesta quinta-feira. Jeff Botega / Agencia RBS

O Conselho Deliberativo do Grêmio irá apreciar, na noite desta quinta-feira (28), os números referentes aos primeiros três meses da gestão Odorico Romam. De pronto, uma cifra assusta.

O clube operou um déficit financeiro na casa de R$ 124 milhões, e está mais do que na hora do torcedor gremista entender o tamanho da responsabilidade que esta discussão apresenta.

Os efeitos da massiva saída de jogadores ocorrida neste início de ano tem grande colaboração para este valor. Custos que foram orçados e seriam pagos durante todo o ano e, em função das saídas, foram antecipados para pagamento imediato, representando praticamente metade de déficit que será apresentado.

Não há como deixar de pagar esses valores por serem de contratos firmados, e o reflexo dessas saídas e o alívio de fluxo de caixa serão fundamentais no curso de tempo. Esse movimento irá permitir ações de investimento para melhoria das contas do clube ainda neste exercício.

No entanto, o que se paga para executar o futebol ainda é muito alto, e segue fora da capacidade atual do Grêmio. As receitas habituais não suportam esse custo e essa é uma prática que precisa terminar.

Em razão disso, o torcedor precisa entender a necessidade de vender jogadores nas próximas janelas de transferência. Dívidas históricas precisam ser quitadas, sobretudo em razão das regras do novo fair play financeiro que necessitam de toda a atenção dos dirigentes.

Não quero, por óbvio, entrar nos detalhes de um relatório contábil. A ideia aqui é avançar em situações mais amplas e que definem um caminho que o Grêmio parece querer percorrer.

Depois de vários anos, a ideia agora é diminuir de fato o custo operacional e respirar de forma mais sadia no campo financeiro. A atenção aos custos e a tentativa de colocar esses números dentro da receita é a base do trabalho e será precisa lutar muito para que isso seja uma realidade definitiva do Grêmio.