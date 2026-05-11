A tristeza de um Grêmio que não sabe o seu caminho

Vitória do Flamengo por 1 a 0 poderia ter sido com um placar maior. Duda Fortes / Agencia RBS

O jogo contra o Flamengo foi um banho de realidade. Triste e constrangedor momento de um clube que não consegue se desfazer das dificuldades em que se meteu. O campo sempre é reflexo de um contexto, e o vareio sofrido em Porto Alegre é apenas uma constatação para o tricolor. O trabalho de Luís Castro, agora, entra no momento mais tenso, e será preciso mudar os resultados de campo com o urgência, sob pena dos priprios resultados mudarem o Grêmio novamente.

Neste domingo, o Grêmio não conseguiu competir em nenhum momento do jogo, e precisa, tristemente, pensar além dele. Em 2019, o Tricolor entrava em campo contra o Flamengo para jogar uma semifinal de Libertadores. Os 5 a 0 daquele dia marcaram o início de uma queda difícil de engolir, e que segue se mostrando viva a cada dia.

O jogo contra o Flamengo foi apenas mais um capítulo desta nova realidade. Não temos como competir contra os melhores e a luta será lutar, mais uma vez, para não cair. São três anos na briga para não cair. A discussão, no entanto, é se este grupo de jogadores deveria atuar melhor do que vem atuando, e se o problema está apenas com o treinador Luís Castro.

Estando na zona de rebaixamento, tudo vai mudar. A suposta tranquilidade vai dar espaço a ansiedade e preocupação. A resposta precisará ser rápida e o momento do time não indica grandes mudanças. Mesmo que exista uma convicção sobre o trabalho da comissão técnica, o ambiente do Grêmio não vai administrar com tranquilidade estar na zona do rebaixamento e isso pode ser determinante para o futuro do clube. O caminho para a retomada, todos sabem, é longo, mas, antes de tudo, será preciso saber como se chega lá.