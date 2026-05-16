A saída do Grêmio pode estar nas permutas

Luis Castro enfrenta desafios ao liderar o time tricolor. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

A força das dívidas do Grêmio tem impactado como nunca o dia a dia do clube. Não se consegue, diante da dificuldade do mercado, novas receitas que possam solucionar os problemas do clube em um curto espaço de tempo. Diante disso, será preciso ser inventivo para voltar a ter tranquilidade e conseguir desenvolver um projeto que possa garantir solidez ao Grêmio. E isso passa, exclusivamente, por ações criativas dos dirigentes.

No campo do futebol, os reforços que devem ser necessários na próxima janela precisarão ser realizados através de trocas de atletas ou criando participações sobre ativos de jogadores valorizados do clube. As vendas que serão realizadas, tão necessárias, servirão apenas para solucionar problemas emergenciais que o clube enfrenta. Ou seja, o trabalho dos dirigentes do futebol deverá ser de pura originalidade.

Nas questões relacionadas a outros negócios, como as dívidas com outros clubes, o Grêmio poderá usar o período de preparação para o segundo semestre com ações pontuais para resolver problemas que estão se tornando crônicos.

O Cascavel, por exemplo, já anunciou um amistoso com o Tricolor e os valores arrecadados neste jogo poderiam servir para quitar débitos com o próprio clube paranaense, evitando um constrangimento que já incomoda o Grêmio há meses.

Isso poderia ser feito com outra agremiações, como o River Plate, do Uruguai, ou o Vitória da Bahia, clubes que o Grêmio ainda não conseguiu honrar dívidas do passado.