A noite de Kannemann e do Vitória da Bahia, e as mensagens para o Grêmio

Kannemann foi expulso minutos depois de entrar em campo contra o Confiança. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Os 3 a 0 contra o Confiança, no entanto, e infelizmente, não garantiram tranquilidade para o Tricolor. Dois fatos geraram muita discussão entre gremistas nas redes sociais.

A primeira foi a participação desastrosa de Kannemann na partida. E a outra, que trouxe a tona a atuação do último domingo (10), foi a eliminação do Flamengo pelo Vitória na Copa do Brasil.

A situação de Kannemann

O ídolo Walter Kannemann voltou ao time, depois de longos meses, e a sua participação trouxe a tona a grande dificuldade de encerrar ciclos que o ambiente do futebol vive.

Expulso com poucos minutos em campo, o zagueiro argentino não consegue mais ser o grande jogador que foi nos anos de 16, 17 e 18. O clube, contudo, não entendeu que a insistência com renovações forçadas prejudica o ídolo, o time e também as finanças do Grêmio.

Já passou do tempo de cuidar da nossa história e discutir situações como essa. Pensar é preciso.

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A eliminação do Flamengo

Em relação ao outro fato da noite desta quinta-feira (14), algo importante precisa ser dito. A forma corajosa como o Vitória da Bahia encarou o Flamengo foi um tapa na cara do Grêmio.

A atitude submissa da equipe de Luís Castro contra os cariocas incomodou os gremistas, que cobraram por competitividade. O avanço dos baianos na Copa do Brasil fragilizou o discurso do Grêmio e aumentou muito a cobrança sobre o trabalho do time.

Chance de mudar o cenário

O Grêmio tem, no entanto, no próximo domingo (17), uma grande oportunidade de mudar qualquer tipo de desconfiança sobre o time. O difícil jogo contra o Bahia pode ser a mudança do Tricolor no Brasileirão.

Uma partida contra uma boa equipe, fora de casa, sempre muda ambientes, e, neste caso, pode modificar também o atual risco de "dormir" no Z-4 durante a parada da Copa do Mundo.

Ou seja, mais uma vez, o resultado pode ser um novo ponto de partida para problemas que parecem estar tatuados no Grêmio.