Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Número grande de saídas
Opinião

A janela que se aproxima promete ser agitada para o Grêmio

A parte financeira é, de fato, a maior preocupação dos dirigentes

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