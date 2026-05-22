A janela que se aproxima promete ser agitada para o Grêmio

O clube trabalha para reforçar o time de Luís Castro. Jeff Botega / Agencia RBS

Não pensem vocês que o trabalho de mudanças no Grêmio já terminou. Depois de protagonizar um número grande de saídas na janela do início do ano, a tendência é que o período da Copa do Mundo seja agitado para o Tricolor. Um número grande de saídas deve ocorrer novamente e o clube trabalha, também, para reforçar o time de Luís Castro.

Todos sabem que o Tricolor precisa vender jogadores para cumprir as obrigações financeiras até o final do ano. O presidente Odorico Roman tem a meta de diminuir a dívida de curto prazo e a única forma de resolver isso é vendendo atletas. Além disso, a busca por liberações de jogadores pouco utilizados e que custam caro ao Grêmio segue sendo prioridade. Nos bastidores, se fala em mais de cinco liberações além de três ou quatro vendas que devem ser confirmadas.

No campo dos reforços, o Grêmio estuda minuciosamente as possibilidades e não deve fazer grandes investimentos, mesmo que confirme a busca por novos jogadores. A tendência de momento é que os atletas procurados não impactem profundamente na folha de pagamento do clube. A parte financeira é, de fato, a grande preocupação dos dirigentes.

Sem patrocinador máster e sem grandes possibilidade de novos recursos no curto prazo, o início das informações da janela de transferências deve ser mais no campo das saídas. Não se surpreendam, no entanto, se alguns novos nomes começarem a surgir no noticiário tricolor. A única certeza que temos neste momento é que os meses de junho e julho devem ser muito agitados para o lado do Grêmio.