A dúvida com cara de solução para o Grêmio

A tendência de momento é a escalação de Tetê contra o City Torque. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mais uma decisão. É desta forma que o Grêmio está encarando o jogo contra o Torque, nesta terça-feira (26), na Arena. Uma partida que vale a primeira colocação do grupo na Sul-Americana. O time de Luís Castro tem uma grande dúvida para o confronto, e a evolução do time, talvez, passe por esta mudança.

A linha defensiva está mais do que confirmada. Weverton, Pavon, Luís Eduardo, Viery e Pedrinho representam o grande sucesso do clube na temporada.

A ótima fase do goleiro, seguida pela recuperação do polivalente argentino e a ascensão de jovens atletas da base são os pilares dos principais elogios ao trabalho do clube neste ano.

No meio de campo, a volta de Arthur e Gabriel Mec representam o grande trunfo do Grêmio. Além deles, Amuzu e Carlos Vinícius estarão em campo, o que sempre empolga a torcida.

O primeiro volante deve ser Pérez, e a única dúvida está na linha de meias pelo lado direito. Enamorado, Tetê e, até mesmo, Braithwaite brigam por uma vaga, e a evolução do time passa pelo acerto do treinador na escolha desta solução. A tendência de momento é a escalação de Tetê, o que mudaria os movimentos ofensivos do time.

Resultado antes do rendimento

O Grêmio, de fato, precisa mais da vitória do que de um grande rendimento. Neste momento decisivo da temporada, o mais importante é seguir colhendo resultados e avançando nos objetivos, mesmo que não consiga agradar a todos.

No jogo desta terça, a escalação será muito próxima do que foi o ensaio no início do ano, e isso sempre eleva a expectativa de uma grande de vitória do Grêmio.