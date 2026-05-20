A curiosa prancheta de Luís Castro e o esquema reverso do Grêmio

Luís Castro deu dicas no treino aberto à imprensa. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O técnico Luís Castro abriu o treinamento final para o jogo contra o Palestino. Os jornalistas puderam acompanhar o trabalho e deixaram o treino com a sensação de que o time do Grêmio estará modificado em relação às últimas partidas.

Uma das grandes curiosidades foi uma prancheta, exposta no gramado, com a disposição dos jogadores e que ficou ao alcance do olhar dos jornalistas.

A escalação do Grêmio, segundo as "dicas" do treino, terá dois zagueiros e apenas um volante com características mais defensivas. Além disso, a figura dos extremas estava bem clara na disposição da equipe.

Outro ponto que precisamos destacar foi o posicionamento do centrovante, que, pela imagem, parece mais perto do meia central.

Provável escalação

Diante destas informações, Weverton; Pavon, Luís Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Tiago e Gabriel Mec; Enamorado, Braithwaite e Amuzu poderão formar os 11 iniciais do importante confronto.

Se confirmada esta equipe, teremos surpresas e confirmações. Tiaguinho seria o meio-campista, e o comando do ataque teria uma solução diferente da encontrada até o momento.

É preciso dizer, no entanto, que esse time é a antítese da formação dos últimos jogos. Com a necessidade de vencer, Luís Castro, pelo visto, deve soltar a equipe para tentar seguir vivo na luta pelo primeiro lugar na sua chave na Sul-americana. Para o Grêmio, só a vitória interessa e, por coerência, o time estará muito diferente dos últimos jogos.