A confusão entre culpados e vítimas que o Grêmio insiste em repetir

Demitir Luís Castro é o mais fácil a se fazer neste momento. Renan Mattos / Agencia RBS

Está cada dia mais difícil de entender os processos do futebol. O distanciamento da torcida em relação aos clubes, somado a uma insatisfação coletiva, explode como uma bomba no contexto do esporte. Na busca por culpados urgentes e definitivos em cada derrota, vítimas desta estrutura nascem praticamente todos os dias. O Grêmio é apenas mais um exemplo deste fenômeno.

As expressões "bagres", "lixos", "desonestos", entre outras, proliferam nas redes sociais e atingem a maioria dos clubes do Brasil. Até mesmo as forças superiores de Flamengo e Palmeiras não estão livres disso. A demissão de Filipe Luís e a pressão sobre Abel Ferreira são exemplos desta lógica pouco recomendável.

No Grêmio, o conceito de insatisfação geral está muito claro. Os culpados se movem entre treinadores, jogadores e dirigentes, dependendo do contexto. O ambiente, por óbvio, eleva o tom, ficando mais tenso e sem sentido.

Os fracassos do time, que têm mais relação com outras variantes, são pouco pensados diante dos gritos por engajamentos pontuais. Os possíveis culpados viram vítimas diante da fragilidade da análise. É o ódio, ou a busca por cliques, vencendo por pressão.

O Grêmio fracassa há bastante tempo e, invariavelmente, apenas um ou outro culpado é contabilizado e não há um pensamento mais aprofundado. A falência completa destes projetos zera a distância entre culpados e vítimas no contexto do clube.

O mais fácil de se fazer

Defender Luís Castro é apenas uma palavra de força para tentar algo diferente. O mais fácil, eu sei, é tirá-lo, dando uma fotografia de culpa ao seu contexto no Grêmio.

Se assim o clube optar, em poucos meses traremos Castro ao caderno de vítimas e estaremos elegendo um novo culpado para o cenário comum de ver a vida apenas com mais um domingo no horizonte.

Entre causa e consequência, no futebol conhecemos culpados e vítimas, e escolhemos, historicamente, o caminho mais fácil. O Grêmio precisa acordar e tentar mudar essa lógica.

Nós temos uma chance de tentar crescer, e ela passa, curiosamente, por aprender a entender melhor um péssimo momento do time.