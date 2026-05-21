A atitude de Weverton explica quem é Pavon

Jogadores do Grêmio celebrando com Pavon. Duda Fortes / Agencia RBS

Uma ação do goleiro Weverton, recentemente convocado para a Copa do Mundo, revela um pouco a importância de Pavon no grupo de jogadores do Grêmio. A resiliência do jogador, claramente, é um agente motivador de todo o ambiente gremista.

Um jogo sonolento foi marcado por uma ação que precisa ser valorizada. O Grêmio vencia o Palestino por 1 a 0, quando Pavon achou um lindo chute de fora da área e fez um golaço. A alegria do jogador, que é um dos mais criticados do grupo gremista, contagiou a todos e o goleiro Weverton, capitão da noite, deu uma ideia do que representa, internamente, a redenção do agora lateral.

O goleiro da Seleção atravessou o campo e se juntou a comemoração do gol. Todos os jogadores estiveram em um grande abraço coletivo. É preciso dizer que a empolgação dos atletas não tinha relação com a dificuldade do jogo ou com o placar contra o chilenos. O que estava presente ali era um agradecimento ao esforço do jogador em dar a volta por cima.

No futebol, o talento tem um espaço sempre guardado, mas a resiliência é uma marca em qualquer conquista individual e essa foi a lição de Pavon na fria noite de Porto Alegre. A mensagem é de respeito e união do grupo de trabalho a quem nunca baixou a cabeça diante das críticas, e essa foi a grande notícia do Grêmio.