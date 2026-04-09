Vexame absoluto do Grêmio e um bastidor que precisa aparecer

Tricolor perdeu para o City Torque por 1 a 0. Dante FERNANDEZ / AFP

Um jogo que não condiz com a história vitoriosa do Grêmio. A derrota para o jovem Montevideo City Torque escancarou as muitas dificuldades do atual momento de Luís Castro, que assinou mais um fracasso jogando fora de casa. Os bastidores do clube, no entanto, que poderiam ter um sentimento de revolta, estão tratando o fato de forma diferente do que costuma fazer nestes momentos.

O técnico português começou o jogo com uma escalação surpreendente. Um número maior de cascudos e com Arthur e Noriega abrindo o meio campo, foram as principais novidades. A surpresa foi Riquelme, que começou atuando como armador.

No jogo, dois tempos distintos. A primeira etapa foi razoável, com boas participações de Tetê e Riquelme. No segundo tempo, o fracasso gritou aos olhos da torcida, que desconfia, cada dia mais, da sequência deste trabalho.

A pressão sobre o trabalho de Luís Castro começou forte junto à torcida, mas, nos bastidores do clube, esses últimos resultados não mexem em nada o planejamento. O Grêmio segue sem questionar a continuidade do trabalho, mesmo que os jogos indiquem que algo está muito errado.

Não se pode, sob nenhuma hipótese, admitir uma derrota como essa, e o Grêmio precisa ter um diagnóstico claro e uma solução rápida para os problemas.