Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Dificuldades escancaradas
Opinião

Vexame absoluto do Grêmio e um bastidor que precisa aparecer

Não se pode, sob nenhuma hipótese, admitir uma derrota como essa

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS