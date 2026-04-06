Uma mentira oficial intriga o Grêmio

Arthur durante jogo contra o Remo na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Em meio a uma polêmica envolvendo o meia Arthur, a retidão do Grêmio acabou tendo ciência de uma notícia falsa divulgada pelo próprio clube. Quando da contratação do jogador junto a Juventus, no site oficial do Grêmio, o anúncio continha uma informação que foi desmentida veementemente pelo jogador, na sua entrevista após o jogo contra o Remo.

Arthur foi contratado com pompa e circunstância por empréstimo de um ano e com possibilidade de renovação ate o final de 2026. Uma frase que trazia um alento de continuidade e que, de alguma forma, naquele momento, alegrava a torcida. O problema é que essa informação, segundo Arthur, não é verdadeira. Um erro terrível e que precisa de apuração.

Em meio a tantas notícias falsas e dificuldades de se ter credibilidade, uma informação errada no site oficial do Grêmio cai como uma bomba nos torcedores. O ambiente atual precisa ser muito mais transparente do que já foi. A época de economia interna faz parte de um passado distante e precisa ser entendida assim.