Uma escalação que escancara as desistências no Grêmio

Marcos Rocha, que começou o ano como capitão, deu lugar a um improvisado Pavón. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (18) em um jogo fundamental para o time de Luís Castro. Questionado e pressionado por não conseguir jogar bem fora de casa, o Tricolor sabe da importância da partida e a escalação, definitivamente, traz marcas fortes de desistência em relação a algumas peças que eram tratadas como fundamentais no início do trabalho.

Segundo está sendo divulgado, o Grêmio vai a campo com Weverton, Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedrinho; Noriega, Nardoni e Arthur; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu.

Confirmado esse time, e considerando apenas os relacionados, há três nomes que eram convicção de todos no Grêmio e deixaram, aos poucos, a equipe.

O primeiro foi Marcos Rocha, que começou o ano como capitão e, diante da fragilidade física, deu lugar a um improvisado Pavón. O ex-atacante argentino, sempre dedicado, ganhou a confiança da comissão técnica e já é figura carimbada no time.

Logo após, quem deixou a equipe foi Balbuena. O veterano paraguaio foi superado pela força e velocidade de Gustavo Martins, que, mesmo com erros em alguns jogos, virou titular absoluto.

Por fim, Tetê parece estar deixando a equipe. Mesmo recebendo o carinho do ambiente do Grêmio, o jogador deve ficar no banco contra o Cruzeiro, dando lugar ao veloz Enamorado. Na última coletiva, Luís Castro parece ter sinalizado essa mudança e entendido que o melhor para Tetê, neste momento, é a preservação.