Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Depois do Gre-Nal
Opinião

Uma boa e uma má notícia no início de semana do Grêmio

Informações envolvem Amuzu e Carlos Vinícius

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS