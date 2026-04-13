Uma boa e uma má notícia no início de semana do Grêmio

Carlos Vinícius passou em branco no Gre-Nal. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O segundo compromisso será no sábado (18) à noite, contra o Cruzeiro, no Mineirão, em um jogo bem mais difícil. Mesmo com jogos decisivos, os bastidores do Grêmio contam com notícias que empolgam o torcedor, mas também com uma preocupação importante.

A grande notícia é o avanço da negociação que envolve a renovação de contrato do atacante Carlos Vinícius. Ídolo do torcedor e figura fundamental no time de Luís Castro, o centroavante deve permanecer por mais duas temporadas na Arena, e essa é uma informação que empolga o torcedor do Grêmio.

Além dele, Amuzu também deve ter o seu contrato renovado, mas a negociação ainda precisa passar por alguns capítulos para ser comemorada.

Amuzu

Por outro lado, a notícia que preocupa também envolve o atacante belga. Amuzu vem se queixando de dores musculares e no Gre-Nal de sábado deixou o campo sentindo o adutor da coxa. A tendência é de que o jogador desfalque o Grêmio em alguns compromissos.

Amuzu tem sido um dos principais jogadores do time de Luís Castro. A sua ausência preocupa demais o ambiente do Grêmio.

Direção

Coincidentemente, o Grêmio precisará trabalhar muito nesta duas frentes nos próximos meses. O time precisará voltar a vencer, criando um ambiente mais confiante e positivo.