Time de Luís Castro surpreende todo mundo

Mec deve ser novidade no time. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Todos sabiam que o Grêmio teria mudanças para o jogo desta terça-feira, contra o Confiança, pela Copa do Brasil. O próprio Luís Castro já havia anunciado que não repetiria a equipe, tão pouco o sistema.

O que ninguém imaginava é que algumas peças, então titulares absolutos, estariam entre essas mudanças.

Duas ausências da lista de relacionados foram muito comentadas nas redes sociais dos tricolores. Noriega e Monsalve estão fora do jogo e o primeiro surpreendeu a todos.

O volante peruano foi titular de Luís Castro em quase toda a temporada, e irá descansar exatamente em um jogo que o Grêmio tenta encontrar um caminho para o futuro. O meia colombiano, no entanto, não conseguiu se firmar mesmo recebendo muitas oportunidades.

Diante destas novidades, o time do Grêmio para enfrentar uma partida tão decisiva já tem cara de inédito. Uma das possibilidades é a saída de Pavon para a entrada de Gustavo Martins, improvisado, ou Marcos Rocha.

Os dois volantes devem ser Nardoni e Arthur. Mec e Riquelme poderão jogar juntos, com Amuzu e Enamorado brigando por uma posição no ataque ao lado Carlos Vinícius.