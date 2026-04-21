Time de Luís Castro surpreende todo mundo

Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Mudanças
Opinião

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A única certeza que temos diante de tamanhas possibilidade é que o Grêmio estará diferente nesta noite na Arena. 

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