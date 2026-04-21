SAF deve fortuna ao Grêmio e assusta cada vez mais

Vitor Silva / Botafogo,Divulgação

O Grêmio busca a solidez financeira e algumas questões seguem atrapalhando o clube. O Botafogo, por exemplo, deve uma fortuna ao tricolor ainda referentes aos negócios envolvendo Nathan Fernandes e Cuiabano.

Existe, por isso, um ambiente preocupado com a dificuldade do futebol brasileiro e o Grêmio trabalha para reduzir a folha de pagamento com urgência.

Nesta semana, o Grêmio foi cobrado publicamente mais uma vez. O Cuiabá reclama sobre uma parcela devida pelo tricolor em relação a compra do meia Pepê realizada em 2023. Um constrangimento que o clube não quer mais passar e luta para reverter.

Neste ano, o Grêmio já acertou o valor com o Cruzeiro referente a compra de Marlon, e tem conseguido manter em dia o que foi investido nos reforços. Mesmo assim, o fato de ter dívidas no CNRD referentes a negócios passados sempre preocupa. Com relação ao próprio negócio do Cuiabá, o Grêmio está aguardando a decisão do órgão para definir o pagamento deste valor.

O Grêmio, agora, tenta buscar soluções para manter tudo em dia e vender atletas é uma saída fundamental, mesmo que se mostre preocupado, também, com quem compra.