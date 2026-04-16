Os bastidores da renovação de Amuzu com o Grêmio

Amuzu é uma das principais peças do Grêmio de Luís Castro. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Muito tem se falado sobre a possibilidade de renovação do contrato do atacante Amuzu com o Grêmio. O jogador tem se constituído em uma das principais peças do time de Luís Castro, e a sua permanecia, por óbvio, é assunto importante entre gremistas.

O jogador tem contrato até o fim do ano, mas esse não é um ponto que preocupa os dirigentes. A sua remuneração é alta até mesmo para os padrões europeus, e a boa adaptação de Amuzu na cidade também é vista como diferencial positivo.

Alguns valores surgiram na imprensa, incluindo exigências do staff do jogador para a sua permanência. O que eu pude apurar nos bastidores, contudo, não combina com o que tem sido divulgado. O que existe até aqui é uma sinalização, tanto do Grêmio como de Amuzu, da vontade de seguir em parceria. O clube conta com o jogador e ele quer seguir trabalhando por aqui.