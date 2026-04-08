Opções indicam o novo caminho de Luís Castro no Grêmio

Castro poderá testar novas possibilidades no meio de campo. Renan Mattos / Agencia RBS

A lista de relacionados do Grêmio para a estreia da Sul-americana indica o caminho de Luís Castro. Todos imaginavam um time completamente reserva, mas não foi isso que se viu.

As presenças de Arthur e de Noriega na viagem indicam que o treinador tricolor ainda busca um time para a temporada e os últimos resultados aceleram isso.

Para o jogo em Montevidéu, quatro titulares não viajaram. O centroavante Carlos Vinicius, os zagueiros Viery e Gustavo Martins e o polivalente Pavon ficaram em Porto Alegre.

Com isso, algumas experiências estão confirmadas. Braithwaite, Luiz Eduardo, Marcus Rocha e Kanneman devem ser os substitutos naturais dos atletas preservados.

Novas ideias no meio de campo

O principal setor, no entanto, será o ponto chave do jogo. Com os atletas que viajaram, Castro poderá testar novas possibilidades no meio de campo.

Noriega, Arthur e Gabriel Mec teriam uma oportunidade de atuarem juntos, mudando um pouco o esquema e dando a Tetê uma oportunidade com jogadores técnicos mais próximos a ele. Só saberemos isso momentos antes do jogo, mas a chance de mudar está na mãos do treinador.

A Sul-Americana é uma competição muito importante e que premia, inclusive, por vitória nos jogos. Diante disso, não há espaço para desdenhar ou diminuir a competição.