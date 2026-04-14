O terceiro esquema parece ter vencido a briga no Grêmio

O técnico Luís Castro tem, nesta terça-feira (14), mais um jogo para mostrar alguma evolução na sua equipe. Mesmo que não tenha perdido o Gre-Nal, existe grande desconfiança quanto ao rendimento do time do Grêmio até aqui na temporada.
Contra o Riestra, existe a tendência de confirmação do terceiro esquema adotado pelo treinador desde que assumiu o trabalho no clube. Mais uma vez, a esperança está toda depositada nisto.
4-2-3-1
O técnico Luís Castro começou o trabalho no 4-2-3-1, apostando nos cascudos como base do time. A derrota do Gre-Nal na primeira fase do Gauchão abortou a missão, e o treinador mudou completamente aqueles conceitos iniciais.
4-1-4-1
As modificações partiram para um modelo com extremas velozes e um 4-1-4-1 bem delineado. O resultado foi o título do Campeonato Gaúcho, mas, no Brasileirão, o Grêmio não conseguiu ter uma boa sequência, obrigando Castro a partir para uma terceira forma de atuar.
3-4-2-1
No clássico Gre-Nal do último sábado, o Grêmio inaugurou um esquema que abre o jogo de forma diferente. Com a bola, o time de Luís Castro joga no 3-4-2-1, com os antigos extremas atuando por dentro e dando espaço para os alas criarem profundidade.
Foi assim que Pavón, por exemplo, conseguiu chegar a linha de fundo em algumas oportunidades no último jogo.
Segundo as informações de bastidores, o Grêmio está definido para enfrentar o Riestra repetindo o esquema do último jogo. Balbuena, Noriega e Viery serão os três zagueiros; Pavon e Pedrinho, os alas. Nardoni e Dodi atuarão na abertura do meio de campo. Tetê e Enamorado serão os meia-atacantes e Braithwaite será o centroavante. Peças um pouco diferentes, mas com a mesma disposição tática para atacar.
A noite de terça-feira (14), na Arena, no entanto, não vai aceitar nada além da vitória do Grêmio. Não existe projeto sem que algum resultado apareça. Todos precisam entender, no clube, que, por mais paciência que se possa ter, o que o Tricolor investe não permite tamanha dificuldade para vencer equipes tão frágeis como as que o tricolor vem enfrentando. Neste jogo, só a vitória serve.