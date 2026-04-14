O terceiro esquema parece ter vencido a briga no Grêmio

Existe desconfiança quanto ao rendimento do time de Luís Castro. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico Luís Castro tem, nesta terça-feira (14), mais um jogo para mostrar alguma evolução na sua equipe. Mesmo que não tenha perdido o Gre-Nal, existe grande desconfiança quanto ao rendimento do time do Grêmio até aqui na temporada.

Contra o Riestra, existe a tendência de confirmação do terceiro esquema adotado pelo treinador desde que assumiu o trabalho no clube. Mais uma vez, a esperança está toda depositada nisto.

4-2-3-1

O técnico Luís Castro começou o trabalho no 4-2-3-1, apostando nos cascudos como base do time. A derrota do Gre-Nal na primeira fase do Gauchão abortou a missão, e o treinador mudou completamente aqueles conceitos iniciais.

4-1-4-1

As modificações partiram para um modelo com extremas velozes e um 4-1-4-1 bem delineado. O resultado foi o título do Campeonato Gaúcho, mas, no Brasileirão, o Grêmio não conseguiu ter uma boa sequência, obrigando Castro a partir para uma terceira forma de atuar.

3-4-2-1

No clássico Gre-Nal do último sábado, o Grêmio inaugurou um esquema que abre o jogo de forma diferente. Com a bola, o time de Luís Castro joga no 3-4-2-1, com os antigos extremas atuando por dentro e dando espaço para os alas criarem profundidade.

Foi assim que Pavón, por exemplo, conseguiu chegar a linha de fundo em algumas oportunidades no último jogo.

Segundo as informações de bastidores, o Grêmio está definido para enfrentar o Riestra repetindo o esquema do último jogo. Balbuena, Noriega e Viery serão os três zagueiros; Pavon e Pedrinho, os alas. Nardoni e Dodi atuarão na abertura do meio de campo. Tetê e Enamorado serão os meia-atacantes e Braithwaite será o centroavante. Peças um pouco diferentes, mas com a mesma disposição tática para atacar.