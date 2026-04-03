O que dizer de uma derrota que dói muito contra o Palmeiras

Equipe de Luís Castro segue sem vencer fora de casa. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 e deixou uma série de mensagens, tanto positivas quanto negativas. A derrota colocou o time de Luís Castro na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. No domingo à noite, o Tricolor recebe o Remo e precisa vencer de qualquer forma.

Na primeira etapa, o Grêmio foi dominado pelo time da casa, mas conseguiu conter as principais ações da boa equipe do Palmeiras. Com um time jovem em campo, os grandes destaques foram os zagueiros Viery e Gustavo Martins, os laterais Pavon e Pedro Gabriel, além de Enamorado e Carlos Vinícius.

O gol do Palmeiras, que definiu os primeiros 45 minutos, surgiu em uma bola parada lateral, após uma falta bastante duvidosa no fim da etapa inicial.

Na segunda etapa, já sem Tetê e Monsalve e com as entradas de Amuzu e Gabriel Mec, o Grêmio conseguiu criar oportunidades e fez outro tipo de jogo.

A equipe de Luís Castro chegou ao empate com Carlos Vinícius e deu a ideia de que poderia virar a partida. O time gaúcho atacou pelos dois lados e, por bastante tempo, preocupou a equipe de Abel Ferreira.

A derrota surgiu de um lance fortuito em um erro individual de Gustavo Martins, o que deixou um gosto amargo para o jogo em São Paulo.