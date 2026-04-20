O próximo e último time de Luís Castro no Grêmio

Luís Castro vai mudar o esquema de jogo do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

Passei o domingo conversando com muitos gremistas. A chateação pela fase do time era um assunto comum. A grande maioria se mostrava insatisfeita com o nível do time e com o técnico Luís Castro, mas ainda acreditava em reviravolta e na manutenção do trabalho do treinador.

Uma minoria, mas bem convicta, já preferia ver o português fora do Grêmio logo. O próprio Luis Castro sabe da importância e da necessidade de reverter o mau momento da equipe.

Na entrevista após derrota para o Cruzeiro, por exemplo, ele afirmou que irá mudar o sistema de jogo para os próximos compromissos. A natural incomodação do torcedor é semelhante a do treinador.

Desde o início do seu trabalho, Luís Castro já modificou a forma da equipe jogar em três oportunidades. Este, portanto, será o quarto time testado pelo treinador, o que gera, obviamente, desconfiança em todos no clube.

O ex-técnico do Botafogo atuou com dois volantes leves, passou para um tripé de marcadores e, por fim, chegou a utilizar uma linha de três para abrir o jogo. Agora, no entanto, Luís Castro quer mudar as peças e a forma de jogar.

O time do Grêmio tem alguns titulares absolutos como Weverton, Gustavo Martins, Viery, Pedrinho, Noriega, Arthur, Amuzu e Carlos Vinícius. Dito isso, faltam três nomes para compor o time que vai lutar para o trabalho. Gabriel Mec como meia central, Enamorado, improvisado de ala direita e Tiaguinho, ao lado de Arthur, podem ser as novidades para o jogo de terça-feira. Um esquema no 3-4-1-2 pode ser a surpresa do técnico.