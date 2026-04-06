O Grêmio "rico" já perdeu, e o "pobre" começou a assustar

Time de Luís Castro teve uma atuação sonolenta na Arena. André Ávila / Agencia RBS

O jogo contra o Remo não pode ser encarado como normal. Uma atuação sonolenta e sem nenhuma inspiração deixou os mais de 23 mil torcedores tricolores presentes no estádio com ar de preocupação quanto ao futuro do trabalho.

Depois de tirar a estrelas caras do grupo e apostar nos jovens, Luís Castro, agora, precisa fazer o time melhorar o rendimento. As vaias da torcida no final do jogo foram um sinal claro disso.

O primeiro fracasso do Grêmio na temporada está na conta de Luís Castro como um grande acerto. O treinador português começou a temporada apostando nos cascudos.

Marcos Rocha, Willian, Tetê, Balbuena e até mesmo Cuéllar seriam, em tese, as estrelas, mas, aos poucos, foram deixando o time e dando espaço aos jovens talentos.

O Grêmio dos altos investimentos em reforços e salários foi dando lugar aos ativos do clube, e isso caiu na conta de Castro como uma grande vitória.

Espaço para a base

Com os meninos e mais força física na equipe, o Grêmio começou a colher alguns resultados positivos. O próprio título do Gauchão surge com esta lógica.

Viery, Gustavo Martins, Gabriel Mec e Pedrinho são jogadores protagonistas hoje, mesmo que os seus salários não representem muito perto do que o Grêmio investe em futebol. Os resultados, no entanto, começaram a preocupar e, todos sabem, não existe projeto sem vitórias.

Como vimos, o Grêmio "rico", dos salários absurdos e das contratações sem sentido, já perdeu, afundado nos próprios erros. O que esta em jogo agora é o Grêmio "pobre", que aposta nos ativos da base e acredita em uma solução coletiva.

Mesmo assim, a desconfiança está colocada diante do rendimento das últimas partidas. O futebol é um eterno jogo de tentativa e erro, mas o fracasso de dois conceitos distintos em uma mesmo trabalho não consegue perdoar quem comanda. Essa é a mais óbvia das lógicas deste esporte.