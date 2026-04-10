O favorito reverso do clássico Gre-Nal

Neste momento, torcedor confia mais no fracasso do rival do que nos méritos do seu time. Duda Fortes / Agencia RBS

Todos dizem que o Inter é o grande favorito para o clássico Gre-Nal de sábado (11), no Beira Rio. A análise parte do momento de recuperação do time colorado na competição, somado aos problemas do Grêmio nos últimos jogos e indicam esse caminho.

Ocorre, e esta aí a curiosidade, que não existe nada de mérito no time de Pezzolano além da tal comparação com um Tricolor que só consegue piorar. Diante disso abrimos, neste Gre-Nal, a era do favoritismo reverso, aquele que alguém perde antes de se saber quem é o vitorioso.

Normalmente, quando se discute um jogo de futebol, analisamos o favoritismo pelos méritos e pelas valências de um time. A valorização das individualidades, por exemplo, não está em alta em nenhum dos lados.

Os expoentes técnicos, Alan Patrick e Arthur, podem ficar de fora do jogo por deficiência técnica. Os números do Inter em casa minimizam a força do fator, mas vira trunfo quando vemos a medíocre caminhada do Grêmio fora da Arena. Um fracasso completo, e de ambos.

Mais chances de perder

O universo da comparação atual transforma esse Gre-Nal. Não há nada que impulsione o jogo dos trabalhos ruins para um espetáculo que desenvolva qualidades.

O torcedor, cuja esperança sempre se confunde com utopia, vai assistir pensando no fracasso do adversário e não na possível conquista por méritos do seu time. Ninguém espera competência para vencer. O que todos torcem é para que o adversário siga trabalhando para perder.

Estamos inaugurando a era do favorito reverso de um dos clássicos mais queridos do Brasil. Sabemos, neste momento, pela dificuldade, indicar quem tem mais chance de perder.

Não temos como indicar como ganhar o jogo, mas há uma lista de motivos para dizer quem pode perder primeiro. Esse é o quadro para sábado, e eu espero, sinceramente, que a incompetência do Inter consiga superar o mau momento do Grêmio. Que o time de Luís Castro, enfim, consiga levar três importantes pontos para a Arena.