O erro grosseiro sobre o trabalho de Luís Castro

Time de Luís Castro segue sem convencer. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio sofreu para vencer time do Riestra por 1 a 0, e o jogo recebeu muitas críticas do torcedor tricolor. O técnico Luís Castro foi o grande alvo das reclamações, mas existem algumas questões que surgem antes das análises e que, claramente, estão sendo confundidas.

Os jogos do Grêmio não estão apresentando falta de organização da equipe. Tudo que o treinador pede, os jogadores estão realizando. No jogo contra o retrancado time argentino, a discussão deveria ser sobre o uso de algumas peças e também sobre a estratégia do treinador. A parte tática e a distribuição em campo foram sempre bem executadas pelos jogadores.

Não se pode confundir as duas situações, mesmo que ambas ataquem o mesmo destino. O treinador é, de forma evidente, o centro da conversa. Ser organizado não absolve definitivamente o trabalho do treinador, mas são situações diferentes e que merecem ser separadas.