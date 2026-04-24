O Botafogo de Textor, que humilhou o futebol brasileiro, tem exemplos em Porto Alegre

Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

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Opinião

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