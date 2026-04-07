Números escancaram mudança e aliviam busca por patrocínio máster no Grêmio

Grêmio conta com novos patrocinadores na camisa. Lucas Uebel / Divulgação/Grêmio

A fixação pelo patrocínio máster parece dominar o imaginário da torcida no que diz respeito aos negócios do Grêmio.

Desde a dificuldade com a Alfa, no entanto, o Tricolor resolveu tratar de forma diferente os seus parceiros comerciais, e a busca por este novo apoiador não representa algo tão fundamental diante da nova organização do clube.

Os números atuais de outros parceiros da camisa, inclusive, adquiridos em novos negócios feitos pelo CEO Alex Leitão, já superam contratos históricos de patrocínios master do clube.

Há critérios muito mais rígidos e uma cartilha de necessidades para qualquer tipo de novo patrocinador que o Grêmio venha a ter. Uma parceria exclusiva é um desses pontos, e o clube não abre mão disso. A única situação que rompe esta prerrogativa é a perene parceria com o Banrisul. O Tricolor parece abrir uma nova era de negócios para a sua camisa.

Bolha das bets

Nos novos negócios realizados nesta temporada, o Grêmio conseguiu negociar valores importantes e que duelam com grandes clubes do centro do país.

Entre Ingresse (calção), Havan (homoplata) e Coral Tintas, o Grêmio já tem valores que equivalem a um patrocínio máster fora da bolha das bets. Se compararmos apenas esses três parceiros, o Grêmio conseguiu contratos quase sete vezes maior do que vinha praticando.

Mesmo assim, existe a tendência de acerto do Grêmio com o novo patrocinador ainda em abril, e os naming rigths também são tratados como algo próximo de ser concretizado.

O clube, no entanto, claramente preocupado com o movimento de retração do mercado, buscou uma solução prática e muito eficaz. Negociou melhor as outras propriedades da camisa e agora pode escolher o patrocinador máster que cumprir todos os pré-requisitos expostos nos critérios do Grêmio.