Novidade cria a grande chance para Luís Castro no Grêmio

Tricolor precisa sair mais forte da partida contra o Remo — e isto está na mão de Luís Castro. Duda Fortes / Agencia RBS

O time do Grêmio está em processo de construção. Claramente, o técnico Luís Castro ainda procura uma forma ideal de atuar. Mesmo que tenha boas vitórias em casa, os jogos fora determinam preocupação para o ambiente. Neste domingo (5), contra o Remo , o Grêmio terá mudanças mais uma vez, e um desfalque pode fazer o treinador optar por um time bem diferente.

O volante Noriega foi vetado do jogo e técnico tricolor terá duas opções para compor o time. Uma delas implica em manter a estrutura escalando Dodi na função. A outra, e está aí a grande expectativa, é abrir o meio campo com Nardoni e Artur, colocando o jovem talento Gabriel Mec como meia central. Uma nova equipe em campo e com a possibilidade de entregar mais força na parte ofensiva do que em outros jogos.

O futebol, às vezes, se abre pelas oportunidades e o domingo reserva isso para o Grêmio e para Luís Castro. Por mais convicção que possa se ter com um esquema, os desfalques aparecem e as decisões precisam ser tomadas. A escalação do tricolor só irá ser divulgada uma hora antes do jogo, mas esse evento simbólico ficou mais importante diante destes novos fatos.