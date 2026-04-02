Mercado avisa e o Grêmio precisa ouvir

Duda Fortes / Agencia RBS

A bolha do futebol brasileiro estourou. Os altos gastos financeiros, cada vez mais, precisam ser contidos. Depois de ver rios de dinheiro entrarem nas receitas dos clubes com antecipações de contrato de TV ou bets, o momento é outro. A dificuldade de vender propriedades do marketing, como o patrocínio máster, servem como recado para o Grêmio diminuir urgentemente os seus custos.

O elogiado trabalho realizado por Paulo Pelaipe, que conseguiu liberar muitos atletas do grupo, ainda não acabou. O experiente executivo sabe que precisa seguir buscando diminuir a folha, e o torcedor pode ficar tranquilo que esta meta é a luta principal da parte profissional do futebol. O investimento inicial realizado em alguns reforços gera preocupação, mas isso passa longe do trabalho principal que esta sendo muito bem executado por Pelaipe.

Nos outros setores do clube, sabemos, a diminuição do custo é uma exigência fundamental, e, se o CEO Alex Leitão precisa ser criticado pela demora no acerto com o patrocinador máster, ele merece ser elogiado pelas ações de negociação para pagamento de antigas obrigações e também pela diminuição da estrutura inchada que tanto atrapalha o Grêmio.

Renovação necessária

O mercado do futebol dá todos os sinais de uma recessão importante e duradoura. Quem não entender logo este cenário estará fadado a sofrer bastante no médio prazo. Não existe mais espaço para dirigentes amadores, que têm na vaidade o seu agente motivador.

Este ponto é algo que prejudica, historicamente, o Grêmio, e que tem "representantes" em todas as gestões. A hora dos profissionais pode ter demorado a chegar, mas, neste momento, é a base para sair do problema. E o Grêmio precisa dar espaço, autonomia e investir definitivamente nisso.