Luís Castro começa a se despedir do Grêmio

Grêmio de Luís Castro perdeu jogando muito mal contra o Cruzeiro, no Mineirão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A derrota do Grêmio para o Cruzeiro, da forma como foi, fala por si. O técnico Luís Castro, mais uma vez, viu a equipe sucumbir de forma categórica, e a realidade de momento é a briga para se livrar da zona de risco do Campeonato Brasileiro.

O time gremista jogou mal, e o segundo tempo caminhou na linha do constrangedor. A derrota por 2 a 0 para os mineiros acabou sendo barata para um time que afunda jogo a jogo.

A Era Luís Castro no Grêmio está próxima do fim. Não existe condição de se manter um trabalho que parece não ser compreendido pelos jogadores. Além disso, fica claro que até fisicamente o time diminuiu. É triste ver o Grêmio, mais uma vez, contando os pontos para fugir do Z-4, mas parece que as mudanças irão surgir em razão deste fantasma.

Na noite deste sábado (18) no Mineirão, alguns jogadores afundaram melancolicamente. Nardoni e Pavon foram muito mal, mas vários outros poderiam encabeçar a lista do fracasso gremista. O goleiro Weverton, com boas defesas, evitou um resultado trágico, mas foi um lutador solitário diante da passividade do time.

A tentativa de um técnico português buscando outra realidade foi válida, mas o Grêmio deve voltar ao caminho original. Chamar um treinador cascudo, conhecido de todos, ganhando muito, e que faça um trabalho simples e "aposte" muito menos.

Os projetos não são estanques, e, agora, o que está sendo feito na Arena deve mudar completamente de rumo. Fracassos como o deste sábado, no futebol, não costumam ficar sem resposta, e o Grêmio não está imune a isso.