Grêmio prepara uma mudança de parâmetro na janela de transferências

Jovens jogadores, como Mec, começam a ser especulados por clubes do Exterior. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio sabe que precisa vender bem na próxima janela para conseguir honrar com todas as obrigações financeiras do clube. Diante disso, a diretoria começa a receber as sondagens naturais pelos seus jovens jogadores de uma forma bem diferente. A busca pelo valor real de um jogador é o grande desafio do Tricolor nesta janela.

Em outros momentos, o Grêmio acabou precisando vender de forma desesperada os seus ativos, e isso, por óbvio, não valorizou os jogadores gremistas. Nos últimos cinco anos, atletas do nível de Vanderson, Bitello, Gustavo Nunes e Alysson deixaram o Grêmio para grandes mercados com valores abaixo dos praticados por clubes da mesma grandeza.

A ideia, agora, é romper essa lógica. O fato de precisar vender cerca de R$ 150 milhões até o final do ano não vai mudar essa tendência. O Grêmio trabalha forte para criar um preço base para os seus principais jogadores, e não pretende negociar com ninguém abaixo destes moldes. Vários seguimentos do clube estão envolvidos nesta ação, e todos trabalham no mesmo sentido.

Essa busca do Grêmio é fundamental para o crescimento do clube. As dificuldades dos últimos anos passaram exatamente por esse ponto, sobretudo quando o Grêmio torrou seus jovens atletas para gastar de forma desenfreada com cascudos e atletas sem sentido.