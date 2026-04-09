Grêmio precisa do Inter para receber os milhões do antigo patrocinador

Grêmio e Inter romperam o contrato com a Alfa. Grêmio / Divulgação

Grêmio e Inter seguem sofrendo consequências nefastas da parceria formada com a Alfa. O acordo entre o Tricolor e o antigo patrocinador corre o risco de não ser efetivado em razão da ação judicial que o Inter move contra a empresa.

Para entendermos o atual estágio deste negócio, precisamos voltar um pouco no tempo. A contextualização necessária começa com o atraso no pagamento das mensalidades ainda no final do ano passado. Grêmio e Inter acionaram a Justiça para receber os valores atrasados e da rescisão, mas os momentos, e os termos, destas cobranças não foram, e não são, idênticos.

Neste momento, por óbvio, os momentos também são distintos entre as demandas de Grêmio e Inter, e esse pode ser um grande dificultador para o Tricolor receber os valores que foram acertados no início da semana. O Grêmio chegou a um acordo para receber R$ 12 milhões ainda dentro deste ano, mas a negociação do Inter pode acabar dificultando a efetivação do negócio.

O processo impetrado pelo Inter contra a Alfa bloqueou as contas do antigo patrocinador e a diretoria colorada, que aceitaria os mesmos termos do acordo pelo Grêmio, trata isso como um grande trunfo. Um cuidado correto do Inter diante de tudo que já fez o patrocinador. Procurados, os dirigentes do Internacional evitam confirmar publicamente os termos da negociação, mas sinalizam que o clube só avançará mediante garantias concretas de pagamento.

Nos bastidores, chama atenção o fato de o Inter já ter conseguido bloquear valores nas contas da Alfa, fruto de uma atuação jurídica considerada mais efetiva até aqui, o que lhe confere uma posição mais protegida em relação ao caso. Diferentemente do cenário gremista, a liberação desses recursos é tratada com cautela, já que, sem salvaguardas reais, a eventual assinatura de um acordo poderia resultar na perda dessas garantias sem a efetiva quitação da dívida.

O resumo de tudo é que existe, ainda, uma apreensão, tanto do Grêmio como do Inter, em relação à antiga parceira. Pelo lado tricolor, mesmo com os termos já assinados, todos sabem que será necessário esperar a definição do Inter, que, por sua vez, manterá os bloqueios até receber uma garantia real da Alfa para assinar o acordo.