Grêmio não recebe e rompe acordo com antigo patrocinador

Alfa estampou a camisa do Grêmio. Grêmio / Divulgação

Depois de comemorar um acordo com a Alfa, que traria R$ 12 milhões aos cofres do clube, o Grêmio voltou à estaca zero neste assunto. A antiga patrocinadora não cumpriu a data do primeiro pagamento, e o Tricolor já noticiou o fato à Justiça e a cobrança deve continuar nesta via.

O Grêmio enfrenta uma grande dificuldade em receber os valores atrasados e também a multa contratual. O acordo estava definido apenas pelos valores atrasados e mesmo assim a empresa não conseguiu cumprir. O acordo indicava R$ 12 milhões divididos em oito parcelas, todas dentro do ano de 26.

O imbróglio, agora, volta ao trâmite normal da Justiça e o Grêmio já sabe que isso deve se arrastar por bastante tempo. O Inter, que passa pelo mesmo problema, conseguiu bloquear valores através de uma ação semelhante e esse deve ser, também, o caminho do tricolor.

Enquanto isso, o Grêmio trabalha muito para tentar anunciar o novo patrocinador máster. A lista de cuidados do clube com os seus parceiros comerciais, no entanto, aumentaram muito depois de casos como o da Alfa, e isto também dificulta o acerto.