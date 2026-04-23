Grêmio inaugura escola e avança nos mercados do México e dos EUA

Representantes de escolas do Grêmio no Exterior com o presidente, Odorico Roman. Amanda Ferronato / Grêmio / Divulgação

O Grêmio está ampliando o seu projeto de formação de jogadores. Na última terça-feira (21), o clube gaúcho inaugurou um núcleo da sua escola em Tijuana, no México.

O Tricolor conta, também, já há algum tempo, com um centro de formação em San Diego, nos EUA. Esses movimentos demonstram a expansão da marca Grêmio no mercado do futebol.

O responsável por estes projetos é André Sana, que coordena a captação na Califórnia e, agora, no norte do México. Apaixonado pelo Grêmio, Sana está há 12 anos morando em San Diego e o sonho dele é levar o jeito tricolor para o maior número de lugares, inclusive com a mesma metodologia. Uma vez por ano, atletas destes núcleos visitam o CT do Cristal, criando um intercâmbio muito positivo.

O principal objetivo do projeto de expansão da marca e destes núcleos de formação é levar atletas ao Grêmio, seja da forma competitiva ou como experiência pessoal. De forma secundária, o Tricolor busca ampliar mercados e ter consistência em espaços de alto investimento e que geram ótimos negócios. A presença de latinos também é citada como um ponto alto em San Diego e Tijuana.

Pensar em núcleos de formação e ampliação dos mercados do Grêmio é algo primordial para o futuro. A diretoria, investindo nestas iniciativas, pensa a longo prazo e merece aplausos. O trabalho da Escola do Grêmio, não por acaso, é referência em materia de futebol em todo o país.